Alerta de tsunami en el Caribe tras terremoto en Venezuela este miércoles 24 de junio

Emiten alerta de tsunami en el Caribe tras el terremoto que sacudió a Venezuela la tarde de este miércoles 24 de junio de 2026.

El Centro de Alertas de Tsunamis emitió alertas por el riesgo de este fenómeno en las costas del Caribe.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), administrado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, advirtió una "potencial amenaza" de tsunami en Venezuela, Aruba, Bonaire y Curazao.

Por el lugar del epicentro, en el norte del país, el PTWC advirtió sobre la posibilidad de que se presenten olas peligrosas ubicadas en la costa venezolana.

Además, hay una alerta amarilla para las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en Puerto Rico advirtió de riesgos de "corrientes fuertes y olas peligrosas".

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este miércoles a Venezuela, reportó el servicio sismológico de Estados Unidos (USGS), causando escenas de pánico en Caracas, según periodistas de la AFP.

El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al este de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 17:04.

Su profundidad fue de 10 kms y se sintió también en Colombia.