Quito: AMT investigará a vehículo institucional por el atropellamiento de un perro 

Vehículo de la AMT es investigado por el presunto atropello a un perro en Quito, según informó la entidad municipal en un comunicado este lunes 26 de octubre.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) abrió un proceso de investigación tras la viralización de un video en redes sociales en el que se observa a un vehículo institucional involucrado en el atropellamiento de un perro.

A través de un comunicado oficial emitido este lunes 26 de octubre de 2026, la entidad municipal informó que la Dirección de Asuntos Internos consideró el caso con el fin de determinar las causas del hecho.

Asimismo, busca establecer las responsabilidades correspondientes del personal a carga del automóvil.

UBA a cargo del caso

Además del proceso administrativo disciplinario, la AMT confirmará que remitirá el informe técnico respectivo a la Unidad de Bienestar Animal (UBA).

Esto con el objetivo de que actúe e intervenga en el ámbito de sus competencias legales y sancionatorias.

La institución fiscalizadora de tránsito enfatizó su rechazo a cualquier acto que atente contra el bienestar y la protección de los animales, recordando su rol como entidad de control y seguridad en las vías de la capital.