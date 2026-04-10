¿Quién es Santiago Arcos, premiado por foto del caso Las Malvinas?

Santiago Arcos fue premiado por una fotografía del sepelio de los niños del caso de Las Malvinas.

¡Orgullo ecuatoriano! El fotógrafo Santiago Arcos fue premiado en el World Press Photo, donde varios trabajos en Latinoamérica fueron reconocidos como lo mejor del fotoperiodismo.

Arcos es guayaquileño y tiene 16 años de trayectoria como fotógrafo. Se ha enfocado en las coberturas de temas sociales, de derechos humanos y ambientales.

Su trabajo se ha centrado en colaboraciones para medios de comunicación internacionales y con Agencias Humanitarias y oenegés que trabajan los temas de interés social.

Ha sido reconocido antes con premios como POY Latam primeros lugares en 2013 y 2025 y la Magnum Foundation & NYU Photography and Human Rights Fellowship en 2013.

En 2025 cofundó Luz de Fondo, una agencia multimedia enfocada en la documentación del trabajo de las oenegés y su impacto.

Además de la fotografía, Arcos trabaja también en videos y tomas con dron.

De acuerdo con entrevistas previas, Arcos recibió su primera cámara de fotos a los 11 años. Quedó encantado y ha fotografiado lo que ha podido desde entonces.

Ese trabajo lo ha llevado a destacar en varios aspectos. Este 9 de abril de 2026 fue premiado en el World Press Photo, en medio de una serie de fotos que documentan desde las masacres policiales en Brasil hasta el ritual afrodescendiente en el Pacífico colombiano, pasando por los agrotóxicos argentinos y el colapso climático en México.

Los ganadores fueron seleccionados entre 57 376 fotografías enviadas por 3 747 fotógrafos de 141 países.

Por su parte, Santiago Arcos capturó para Reuters en Ecuador el funeral masivo de los cuatro niños afroecuatorianos de entre 11 y 15 años, de Las Malvinas, torturados y asesinados tras desaparecer después de un entrenamiento de fútbol en Guayaquil.