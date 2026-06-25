Cuerpo de Bomberos Quito está presto para ayudar a Venezuela tras terremotos, indicó Alcalde.

Que Quito pone a disposición de Venezuela el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, informó el alcalde de la capital, Pabel Muñoz.

Lo escribió la mañana del 25 de junio en sus redes sociales, tras conocerse los devastadores resultados que provocaron los terremotos en Venezuela.

"Estamos a la espera de la orden de movilización del ente rector nacional, respetando los canales regulares y los protocolos internacionales", aseguró.

Muñoz indicó que el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano USAR ECU-01, certificado internacionalmente, se encuentra preparado para apoyar en labores de búsqueda, rescate, atención prehospitalaria y manejo de emergencias.

"Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano frente a los terremotos registrados", concluyó.

Dos terremotos sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el miércoles 24 de junio a Venezuela, reportó el servicio sismológico de Estados Unidos (USG), causando escenas de pánico en Caracas.

El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al este de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 17:04.

Videos difundidos en redes sociales muestran el caos en las calles de Caracas mientras cientos de personas evacuaron edificios y viviendas.