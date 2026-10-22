Estas son las vías cerradas y habilitadas en Quito tras las fuertes lluvias y granizada

Las fuertes lluvias y la granizada afectaron la circulación vehicular en varios sectores de Quito este jueves 22 de octubre.

Las fuertes lluvias y la granizada registradas en Quito provocaron afectaciones en la movilidad, principalmente en el centro norte de la ciudad. Mientras algunas vías ya fueron habilitadas, en otras todavía no se ha confirmado la reapertura al tránsito vehicular.

Vías que aún no tienen confirmación de reapertura

Según la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito, todavía no se ha anunciado la habilitación de los siguientes sectores:

Av. Mariscal Sucre , sector La Comuna

Av. Amazonas y 6 de Diciembre

Vías que ya están habilitadas

Tras las labores de atención por las precipitaciones, se reportó la habilitación de:

Paso deprimido de la av. 10 de Agosto y Naciones Unidas

Av. Colón , en sentido occidente-oriente

Las autoridades recomiendan conducir con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, especialmente en los sectores donde persiste acumulación de agua o granizo.