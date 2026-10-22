Estas son las vías cerradas y habilitadas en Quito tras las fuertes lluvias y granizada
La acumulación de agua y granizo complicó la circulación vehicular en varios sectores de la capital este jueves 22 de octubre de 2026.
Las fuertes lluvias y la granizada afectaron la circulación vehicular en varios sectores de Quito este jueves 22 de octubre.
Epmaps.
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Actualizado:
22 oct 2026 - 18:17
Las fuertes lluvias y la granizada registradas en Quito provocaron afectaciones en la movilidad, principalmente en el centro norte de la ciudad. Mientras algunas vías ya fueron habilitadas, en otras todavía no se ha confirmado la reapertura al tránsito vehicular.
Vías que aún no tienen confirmación de reapertura
Según la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito, todavía no se ha anunciado la habilitación de los siguientes sectores:
- Av. Mariscal Sucre, sector La Comuna
- Av. Amazonas y 6 de Diciembre
Vías que ya están habilitadas
Tras las labores de atención por las precipitaciones, se reportó la habilitación de:
- Paso deprimido de la av. 10 de Agosto y Naciones Unidas
- Av. Colón, en sentido occidente-oriente
Las autoridades recomiendan conducir con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, especialmente en los sectores donde persiste acumulación de agua o granizo.
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