Se registra incendio en la av. Tanca Marengo, frente a Mall del Sol, en Guayaquil

Un incendio alarma 2 alertó a trabajadores y transeúntes de la av. Juan Tanca Marengo, frente a Mall del Sol, norte de Guayaquil, este 12 de junio de 2026.

Un incendio de magnitud se registra en un edificio de la Cdla. Guayaquil, sobre la av. Juan Tanca Marengo, norte de Guayaquil.

Las llamas se visualizan a lo largo de la vía, sentido norte-sur, y ocurre frente a Mall del Sol.

Personal y unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos atienden la novedad, declarada como "alarma 2", una menos que la máxima alerta.

Aunque no hay información oficial, usuarios en redes sociales hablan de personas atrapadas en el inmueble incendiado.

Urgente!!

Aún se encuentran las personas atrapadas gritando auxilio desde el interior. https://t.co/mGq0Jh77DI pic.twitter.com/rAH2DeuURa — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) June 12, 2026

Luego de las labores de rescate, cinco personas fueron evacuadas a salvo del inmueble en llamas.

Además, una persona salió por sus propios medios y recibió atención prehospitalaria. En total, tres personas requirieron traslado a casas de salud.

Debido a las tareas de respuesta, se registra un cierre provisional en la av. Juan Tanca Marengo, desde la altura de Honda hasta las inmediaciones de la av. Abel Romero Castillo.

También hay restricción vehicular en la av. Francisco de Orellana, a la altura del hotel Hilton Colón, mientras continúan las labores de atención de la emergencia.