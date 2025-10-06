Herramienta permite conocer el valor de matrículas y pensiones de los planteles; ¿cómo usarla?

Los valores de la matricula y las pensiones varían de acuerdo a cada plantel privado o fiscomisional

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció, este lunes 6 de octubre del 2025, la habilitación de una herramienta digital que permite consultar los montos máximos autorizados que pueden cobrar las instituciones educativas particulares y fiscomisionales del país.

En septiembre del 2025 se inició del año lectivo 2025-2026 en la Sierra y Amazonía y en la Costa arrancó en mayo pasado. Por lo tanto, miles de familias deben cubrir los valores de matrículas y pensiones escolares.

La nueva plataforma, denominada ‘Visualizador de Transparencia de Información de Instituciones Educativas Particulares y Fiscomisionales’, forma parte del sistema de Datos Abiertos del Ministerio de Educación.

El objetivo de esta herramienta es que la “comunidad educativa consultar de forma rápida y transparente los valores máximos de matrícula y pensión autorizados”.

¿Cómo acceder al visualizador de pensiones y matriculas?

Para acceder al visualizador, los usuarios primero deben ingresar a este link del Ministerio de Educación: https://educacion.gob.ec/visualizador-de-transparencia

En ese enlace aparece un botón denominado ‘Institución Educativa’. Al dar clic ahí se despliega un buscador en el que se puede escoger el nombre del plantel que se quiere consultar.

Al seleccionar el plantel, el sistema muestra información detallada como la ubicación (incluido un mapa), el valor máximo de matrícula y el valor mensual autorizado de pensión.