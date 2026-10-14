Empresa Eléctrica de Quito dispone a empresas de alto y medio voltaje  desconectarse por 7 días

Las empresas de mediano y alto voltaje tendrán más días de desconexión eléctrica.

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) notificó a consumidores industriales de medio y alto voltaje que deberán desconectarse del sistema eléctrico nacional durante siete días consecutivos.

"Se ratifica formalmente la disposición mediante la cual su representada deberá reducir a cero (0 MW) la potencia demandada de la red eléctrica", detalla un comunicado que envió la Empresa Eléctrica Quito a las industrias.

La medida rige desde las 00:00 de este miércoles 14 de octubre hasta las 24:00 del martes 20 de octubre de 2026.

Durante ese período, las empresas notificadas no podrán abastecer sus operaciones mediante la red eléctrica pública y deberán recurrir a fuentes alternativas de generación.

La disposición responde a una medida emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía y el Operador Nacional de Electricidad (CENACE), ante las condiciones que atraviesa el Sistema Nacional Interconectado.

¿Por qué se dispuso la desconexión?

Según la EEQ, las condiciones hidrológicas desfavorables que afectan a las principales centrales hidroeléctricas del país, junto con restricciones temporales en el abastecimiento de combustible para determinadas centrales térmicas, han generado una "situación excepcional en el Sistema Nacional Interconectado".

Ante este escenario, las autoridades buscan implementar medidas extraordinarias para mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional y administrar la energía disponible.

La empresa señaló además que en las últimas semanas ya se habían aplicado medidas de reducción y desconexión de demanda a determinados consumidores industriales.

Sin embargo, identificó casos en los que algunas empresas no cumplieron completamente las disposiciones, al mantener niveles de consumo superiores a los autorizados.

⚡ https://t.co/seq1WhyMM8 👉 Más de 10 sectores en #Guayaquil reportan #cortes de energía desde la madrugada de este miércoles. https://t.co/tNDjQpjzhT — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 14, 2026

Según la EEQ, "estos incumplimientos han limitado la efectividad de las medidas preventivas implementadas y han generado una presión adicional sobre el sistema eléctrico nacional, en un momento en el que resulta indispensable administrar responsablemente la energía disponible".

La desconexión de las empresas de mediano y alto voltaje deberá mantenerse de manera continua durante los siete días. "Su levantamiento estará sujeto a la evolución de las condiciones hidrológicas, energéticas y operativas del Sistema Nacional Interconectado y a la comunicación expresa de la Empresa Eléctrica Quito”, se menciona en el comunicado.