Caudal de Mazar cae a menos de 15 m³/s en medio de cortes de luz en Ecuador

El caudal que ingresa al embalse de Mazar cayó a aproximadamente 14,6 metros cúbicos por segundo (m³/s) durante la mañana de este miércoles 14 de octubre de 2026, según los registros de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). La disminución ocurre en medio del estiaje y de los cortes de luz reportados en varias ciudades del país.

Los datos oficiales muestran que el ingreso de agua al embalse pasó de cerca de 29,5 m³/s durante las primeras horas del día a menos de 15 m³/s alrededor de las 09:00. Esto representa una reducción aproximada del 51% en el período analizado.

La caída del caudal también coincide con un descenso del nivel del embalse. Según el gráfico de Celec, la cota pasó de aproximadamente 2 125,42 a 2 125,18 metros sobre el nivel del mar, una disminución cercana a 24 centímetros en nueve horas.

Mazar se encuentra a apenas 10,18 metros de su nivel crítico de operación, establecido en 2 115 metros sobre el nivel del mar. Ese umbral es relevante porque, al alcanzarlo, aumenta el riesgo de que los sedimentos afecten las turbinas de la central hidroeléctrica.

Mazar vuelve a generar electricidad, pero sus reservas siguen bajo presión

El descenso ocurre después de que la central hidroeléctrica Mazar permaneciera fuera de operación desde el lunes 12 de octubre para permitir una recuperación de las reservas de agua.

La paralización temporal permitió que el nivel del embalse aumentara durante el martes 13 de octubre. Sin embargo, los nuevos registros muestran que la cota volvió a disminuir durante las primeras horas del miércoles.

Según datos preliminares del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), la central Mazar retomó la generación eléctrica durante la madrugada de este miércoles, después de permanecer detenida al menos 29 horas.

Hasta aproximadamente las 08:00, el registro de generación acumulada de la central alcanzaba los 593 megavatios hora (MWh), aunque el operador advierte que estos datos están sujetos a validación.

Mazar forma parte del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, junto con las centrales Molino y Sopladora, que aprovechan el agua de la misma cuenca para producir electricidad.

Cortes de luz sorprenden a Quito, Guayaquil y otras ciudades

La reducción del caudal de Mazar coincide con interrupciones del servicio eléctrico registradas entre la noche del martes 13 y la madrugada del miércoles 14 de octubre en distintos sectores de Ecuador.

En Quito, moradores de La Coruña, González Suárez, El Bosque y El Inca reportaron suspensiones del suministro eléctrico.

En Guayaquil también se registraron cortes en sectores como El Fortín, Paraíso, Florida Norte y Sauces 4. Los reportes se extendieron a otras ciudades, entre ellas Ambato.

Hasta las primeras horas de este miércoles, las empresas eléctricas no habían informado oficialmente las causas de estas interrupciones.

Por lo tanto, no se ha confirmado que los cortes de luz estén directamente relacionados con el descenso del caudal de Mazar, aunque ocurren en un contexto de menor disponibilidad de generación hidroeléctrica.La situación también es crítica en Amaluza

El embalse de Amaluza, que abastece a la central hidroeléctrica Paute-Molino, también registra niveles preocupantes.

De acuerdo con información de Celec difundida este miércoles, la cota de Amaluza se encontraba alrededor de los 1 973 metros sobre el nivel del mar, por debajo de su nivel mínimo de referencia de 1 975 metros.

La central Paute-Molino permanecía fuera de operación hasta las 07:15 de este miércoles, según los registros reportados.

La situación de ambos embalses evidencia las dificultades que enfrenta el complejo Paute Integral para sostener su generación durante el estiaje.

¿Habrá más cortes de luz en Ecuador?

La caída de las reservas hidroeléctricas ocurre mientras el Gobierno mantiene restricciones eléctricas para empresas de alto y medio voltaje.

Desde el lunes 12 de octubre, determinados consumidores industriales deben desconectarse del Sistema Nacional Interconectado durante tres días a la semana, como parte de las medidas para reducir la demanda y preservar el agua almacenada en los embalses.

La estrategia busca disminuir la presión sobre las hidroeléctricas y priorizar el abastecimiento de los hogares.

Sin embargo, la persistencia de los bajos caudales, la limitada disponibilidad de generación térmica y las necesidades de consumo mantienen bajo presión al sistema eléctrico ecuatoriano.