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Quito

Quito: Estos son los 8 puntos gratuitos para controles de salud y prevención de enfermedades

Los espacios permiten realizar controles de signos vitales, pruebas de detección de diabetes y evaluaciones de riesgo cardiovascular.

Las puntos de atención de salud del Municipio de Quito son gratuitos. Incluyen prevención y espacios de lactancia materna

Quito Informa.

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

06 nov 2026 - 11:06

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En Quito están habilitados ocho Puntos Quito Salud. Estos espacios funcionan en distintos parques de la capital y ofrecen servicios de prevención y promoción de la salud gartuitos.

En estos lugares se pueden realizar controles de signos vitales, mediciones de peso y talla, además de otras evaluaciones antropométricas.

 La atención también contempla tamizajes para detectar diabetes y valoraciones de riesgo cardiovascular y cardiometabólico.

¿Dónde están ubicados los Puntos Quito Salud?

Los ocho espacios de atención gratuita funcionan en los siguientes parques de Quito:

  • Parque Las Cuadras
  • Parque María Augusta Urrutia, en Solanda
  • Parque La Moya, Valle de los Chillos
  • Parque Curiquingue, en el norte de Quito
  • Parque La Carolina
  • Parque Bicentenario
  • Parque El Ejido
  • Parque Padre Carollo

Los Puntos Quito Salud también disponen de espacios para la lactancia materna, dirigidos a las madres que necesitan un lugar para alimentar a sus bebés.

Además, ofrecen actividades de estimulación temprana para niñas y niños menores de cinco años, como parte de las acciones de acompañamiento al desarrollo infantil.

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