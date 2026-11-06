Quito: Estos son los 8 puntos gratuitos para controles de salud y prevención de enfermedades

Las puntos de atención de salud del Municipio de Quito son gratuitos. Incluyen prevención y espacios de lactancia materna

En Quito están habilitados ocho Puntos Quito Salud. Estos espacios funcionan en distintos parques de la capital y ofrecen servicios de prevención y promoción de la salud gartuitos.

En estos lugares se pueden realizar controles de signos vitales, mediciones de peso y talla, además de otras evaluaciones antropométricas.

La atención también contempla tamizajes para detectar diabetes y valoraciones de riesgo cardiovascular y cardiometabólico.

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¿Dónde están ubicados los Puntos Quito Salud?

Los ocho espacios de atención gratuita funcionan en los siguientes parques de Quito:

Parque Las Cuadras

Parque María Augusta Urrutia, en Solanda

Parque La Moya, Valle de los Chillos

Parque Curiquingue, en el norte de Quito

Parque La Carolina

Parque Bicentenario

Parque El Ejido

Parque Padre Carollo

Los Puntos Quito Salud también disponen de espacios para la lactancia materna, dirigidos a las madres que necesitan un lugar para alimentar a sus bebés.

Además, ofrecen actividades de estimulación temprana para niñas y niños menores de cinco años, como parte de las acciones de acompañamiento al desarrollo infantil.