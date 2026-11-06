Quito: Estos son los 8 puntos gratuitos para controles de salud y prevención de enfermedades
Los espacios permiten realizar controles de signos vitales, pruebas de detección de diabetes y evaluaciones de riesgo cardiovascular.
Las puntos de atención de salud del Municipio de Quito son gratuitos. Incluyen prevención y espacios de lactancia materna
Quito Informa.
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Actualizado:
06 nov 2026 - 11:06
En Quito están habilitados ocho Puntos Quito Salud. Estos espacios funcionan en distintos parques de la capital y ofrecen servicios de prevención y promoción de la salud gartuitos.
En estos lugares se pueden realizar controles de signos vitales, mediciones de peso y talla, además de otras evaluaciones antropométricas.
La atención también contempla tamizajes para detectar diabetes y valoraciones de riesgo cardiovascular y cardiometabólico.
¿Dónde están ubicados los Puntos Quito Salud?
Los ocho espacios de atención gratuita funcionan en los siguientes parques de Quito:
- Parque Las Cuadras
- Parque María Augusta Urrutia, en Solanda
- Parque La Moya, Valle de los Chillos
- Parque Curiquingue, en el norte de Quito
- Parque La Carolina
- Parque Bicentenario
- Parque El Ejido
- Parque Padre Carollo
Los Puntos Quito Salud también disponen de espacios para la lactancia materna, dirigidos a las madres que necesitan un lugar para alimentar a sus bebés.
Además, ofrecen actividades de estimulación temprana para niñas y niños menores de cinco años, como parte de las acciones de acompañamiento al desarrollo infantil.
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