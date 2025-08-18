Quito: radiación alta, día soleado y con lluvia ocasional este lunes 18 de agosto del 2025

Inamhi y el COE de Quito alertan radiación alta en la capital este lues 18 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta de niveles altos de radiación ultravioleta (UV) y lluvia ocasional para este lunes 18 de agosto del 2025 en Quito.

Según la entidad se tiene previsto una radiación alta durante el día, pero desde la tarde existe la posibilidad de lluvias. Es posible que estas condiciones meteorológicas se extiendan para los próximos días.

Según información del COE del Distrito Metropolitano, en zonas rurales del noroccidente y sur del cantón se espera lluvia con menor intensidad. La alta radiación está prevista que sea entre las 10:30 y 14:00.

El Inamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol en las zonas con niveles muy altos de radiación.