Quito registra cierres viales por el partido Ecuador vs. Costa Rica: estas son las rutas alternas

La AMT implementó cierres viales alrededor del estadio Olímpico Atahualpa por el partido Ecuador vs. Costa Rica, este viernes 13 de noviembre de 2026.

Los conductores que circulen por el norte de Quito deberán tomar precauciones este viernes 13 de noviembre debido a los cierres viales implementados por el partido entre Ecuador y Costa Rica, que se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que las restricciones comenzaron desde tempranas horas de la jornada. Además, se registran cierres por trabajos de mantenimiento y problemas de circulación en otros sectores de la capital.

¿Qué calles están cerradas cerca del estadio Olímpico Atahualpa?

La AMT desplegó agentes civiles de tránsito para controlar la movilidad en las inmediaciones del escenario deportivo.

Los cierres se aplican en cuatro intersecciones:

Avenida Eloy Alfaro y calle Correa

Manuel María Sánchez y Quinteros

Manuel María Sánchez y Juan Ramírez

Avenida 6 de Diciembre y Manuel María Sánchez

Pese a estas restricciones, la Ecovía mantiene su operación habitual por la avenida 6 de Diciembre, por lo que continúa como una alternativa de transporte público para quienes se movilicen por el sector.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Para evitar los puntos de mayor congestión, la AMT recomienda utilizar las avenidas Eloy Alfaro, De los Shyris, 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel, así como la calle Portugal.

La entidad pidió a los conductores planificar sus desplazamientos y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito, ya que las restricciones pueden modificar los tiempos de recorrido.

Obras también afectan la circulación en Quito

Además del operativo por el encuentro deportivo, la AMT reportó restricciones en otros puntos de la ciudad.

En la avenida 6 de Diciembre, entre Orellana y Colón, se cerraron dos carriles debido a trabajos de la Empresa Eléctrica Quito.

Mientras tanto, en el sur de la capital, la avenida Pedro Vicente Maldonado presenta una restricción en el carril derecho, en sentido norte-sur, entre las calles S39 y S44, por obras municipales.

También se reportó congestión en la avenida Mariscal Sucre, a la altura de La Michelena, debido a una interrupción del suministro eléctrico que afectó el funcionamiento de los semáforos.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución y consultar los canales oficiales de la AMT antes de salir, especialmente si se tiene previsto circular por el norte o sur de Quito.