Cortes de luz inesperados afectaron a Quito por segundo día consecutivo

Los repetinos cortes de luz en Quito generan malestar en la ciudadanía

Habitantes de varios sectores de Quito reportaron nuevos cortes de energía, este lunes 13 de abril de 2026. Estos apagones se registraron por segundo día consecutivo en el capital.

Estas interrupciones de la energía eléctrica no programadas han provocado molestias y reclamos. A través de redes sociales, especialmente en la cuenta de X de la Empresa Eléctrica Quito, usuarios alertaron sobre los cortes de luz.

Entre los sectores afectados este lunes 13 de abril constan Calderón, Carcelén, Chillogallo, Carapungo, Edén del Valle, Puente 2, Puengasí, Alma Lojana y Obrero Independiente.

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“De nuevo cortes de más de cinco horas en los sectores de la autopista, puentes 1 y 2, Monjas, Jardín del Valle y Obrero Independiente”, escribió un usuario en redes.

Otro reporte señaló: “El sector de la Alborada y Garzota reporta su tercer corte en solo dos días. Cada uno con más de tres horas sin luz”.

A las 13:44, la Empresa Eléctrica Quito dijo que personal operativo "ejecutó trabajos correctivos en el sector Sauces del Valle en la red eléctrica y restableció el servicio en todos los sectores afectados".

Los cortes de luz se suman a los registrados la tarde del domingo 12 de abril, cuando barrios como Puente 2, Edén del Valle, Puertas del Sol, Loma de Puengasí, Obrero Independiente e Intercambiador de Collacoto también se quedaron sin suministro eléctrico.

Ante los reclamos de las personas, la Empresa Eléctrica Quito respondía con el siguiente mensaje: "agradecemos su reporte. Nuestro equipo técnico atenderá la reparación lo más pronto posible para normalizar su servicio eléctrico".