Hallan otro cuerpo en el Parque Metropolitano durante búsqueda de Gregory Allen Krupa

Los organismos de socorro encontraron el cuerpo de una persona durante la búsqueda de Gregory Allen Krupa

El cuerpo de otra persona fue hallado de forma inesperada durante las labores de búsqueda de Gregory Allen Krupa, extranjero desaparecido el sector de Bellavista, en el norte de Quito.

La mañana de este lunes 13 de abril de 2026, equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida de una persona en el Parque Metropolitano Guangüiltagua. Este hallazgo causó conmoción.

El cadáver fue encontrado en una quebrada de difícil acceso, rodeada de abundante vegetación, mientras se desarrollaban tareas de rastreo de Gregory Allen Krupa, reportado como desaparecido desde el pasado 9 de abril.

Según El Comercio, los equipos de socorro informaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó su identificación.

Inicialmente se consideró de el cuerpo hallado sería de Allen Krupa; sin embargo, tras las primeras verificaciones, esta hipótesis fue descartada.

El hallazgo se produjo en el contexto de una intensa búsqueda que se había reforzado desde el domingo 12 de abril, cuando más de 200 personas, entre voluntarios, familiares y equipos especializados, se desplegaron en el Parque Metropolitano, con apoyo de unidades caninas.

De acuerdo con la investigación, Gregory Allen Krupa, de 39 años, fue visto por última vez en el sector de Bellavista, y su última conexión telefónica se registró pasadas las 13:00 del día de su desaparición.

Tras el levantamiento del cuerpo encontrado en el parque, las autoridades confirmaron que no se ha logrado establecer la identidad de la persona fallecida ni las causas de su muerte. Hay investigaciones abiertas para esclarecer este hallazgo, así como para dar con el paradero de Allen Krupa.