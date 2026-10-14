Quito: Suspenden matriculación de vehículos nuevos este miércoles por fallas en el sistema

AMT suspende la matriculación de autos nuevos este miércoles por fallas en la ANT en Quito este miércoles 14 de octubre de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el servicio de matriculación de vehículos nuevos para las concesionarias no estará habilitado este miércoles 14 de octubre de 2026 en Quito.

La medida responde a intermitencias e inconvenientes técnicos registrados en el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), plataforma administrada a nivel nacional por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

A la espera del restablecimiento del sistema

A través de un comunicado oficial publicado este 13 de octubre de 2026, la entidad municipal aclaró que el proceso se encuentra temporalmente paralizado mientras la ANT solventa los problemas tecnológicos en su base de datos.

Recomendaciones

Las autoridades solicitaron la comprensión del sector automotriz y de los usuarios afectados por esta suspensión imprevista.

Asimismo, instalen a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la AMT.

Asimismo, señalaron que se comunicará oportunamente la reanudación del servicio de matriculación tan pronto como el sistema informático de la ANT sea restablecido.