Diseñadoras ecuatorianas entregaron traje inspirado en Quito al equipo de Shakira

El diseño fue creado especialmente para Shakira y está inspirado en la Virgen de Legarda.

Horas antes del tercer y último concierto de Shakira en Quito, la firma ecuatoriana Toska Visual Merchandising hizo entrega oficial del traje “Quito para Shakira” a los representantes de la artista este martes 11 de noviembre del 2025.

El diseño está inspirado en la Virgen de Legarda, emblema quiteño que representa la fuerza, la luz y la belleza mestiza. Con esta referencia, el atuendo pretende rendir homenaje a la mujer creadora, soñadora y transformadora, fusionando espiritualidad y modernidad en una misma expresión artística.

"El traje fue elaborado completamente a mano por mujeres artesanas ecuatorianas, guardianas de técnicas ancestrales de bordado y tejido transmitidas por generaciones", detalló la marca en su cuenta de Instagram.

La creación destaca por sus bordados dorados y plateados, además de unas alas simbólicas que evocan protección, libertad y esperanza. El resultado, según la marca, es una pieza que equilibra la fuerza y la delicadeza, celebrando tanto la herencia cultural de Quito como el talento de las manos que la confeccionaron.

“El destino se transforma en arte”, expresó Arabel Torske, directora creativa de Toska, al referirse a la entrega del traje. La diseñadora señaló que este gesto es un homenaje a Shakira por su impacto artístico y por inspirar a millones de mujeres a creer en su poder creador.

Ahora, los fanáticos esperan con expectativa que Shakira luzca “Quito para Shakira” en el escenario del Estadio Olímpico Atahualpa, en la última noche de su gira en Ecuador, como un gesto de conexión entre la artista y el espíritu cultural de la capital.