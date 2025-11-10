Desde qué hora serán los cierres viales en Quito por el último concierto de Shakira?

Las calles aledañas al Estadio Olímpico Atahualpa estarán cerradas desde las 22:00 del lunes 10 de noviembre.

Shakira ofrecerá su tercer y último concierto en Quito la noche del martes 11 de noviembre del 2025. Como ya ocurrió en los conciertos previos, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre una serie de cierres viales que se aplicarán en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito.

Las restricciones comenzaron el viernes 7 y se extenderán hasta la noche del martes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar la movilidad en los alrededores del estadio.

Cierres primarios

Desde las 22:00 del viernes 7 hasta las 23:00 del martes 11 de noviembre, permanecerán cerradas las siguientes vías:

Av. 6 de Diciembre y calle José Correa.

Av. 6 de Diciembre y calle José Serrano.

Calles José Correa y S. Quintero.

Calles José Correa y Carlos Arroyo del Río.

Calles Manuel M. Sánchez y Carlos Arroyo del Río.

Calles Manuel M. Sánchez y Quintero

Calles Manuel Sánchez y Juan Ramírez.

Calles Manuel M. Sánchez y Javier Arauz.

Calles Manuel M. Sánchez y Av. 6 de Diciembre.

Av. Eloy Alfaro y calle José Correa.

Cierres secundarios

Además, se ejecutarán cierres adicionales en las calles del perímetro más externo del estadio. Para el último concierto está previsto que las vías se cierren desde las 22:00 del lunes 10 de noviembre, hasta las 23:00 del martes.

Durante estos horarios se restringirá la circulación en los siguientes puntos:

Av. 6 de Diciembre y av. Gaspar de Villarroel.

Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo.

Av. 6 de Diciembre y El Mercurio.

Av. 6 de Diciembre y av. Portugal.

Calles José Correa y Gonzalo Serrano.

Av. Portugal y av. República de El Salvador.

Av. República de El Salvador y Suecia.

Av. República de El Salvador y av. Naciones Unidas.

Av. Naciones Unidas y av. De Los Shyris.

Av. Eloy Alfaro y Luis Armendáriz. Vías alternas

La AMT recomienda a los conductores utilizar las siguientes rutas durante los cierres:

Av. Eloy Alfaro.

Av. De Los Shyris.

Av. 10 de Agosto.

Av. Portugal.

Av. Gaspar de Villarroel.

Av. De La Prensa.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación, hacer uso del transporte público y respetar las disposiciones de los agentes de tránsito para evitar congestión en las zonas cercanas al Estadio Olímpico Atahualpa, donde se prevé la asistencia de miles de fanáticos para el cierre de la gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”.