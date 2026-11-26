Habitantes y comerciantes de sectores del centro norte de Quito reportaron interrupciones del suministro eléctrico la tarde de este jueves 26 de noviembre de 2026.

Usuarios en redes sociales reportaron la tarde de este jueves 26 de noviembre de 2026 cortes de energía eléctrica en distintos sectores del centro norte de Quito.

Hasta las 20:00 de este jueves, no se ha emitido un reporte oficial por parte de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

De acuerdo con los mensajes difundidos en redes sociales, las interrupciones del servicio se registraron de forma no programada y se extendieron durante decenas de minutos en zonas comerciales y residenciales.

Sectores señalados por los usuarios

Las publicaciones ciudadanas mencionan afectaciones en puntos cercanos entre sí, en el hipercentro y áreas aledañas de la capital:

La Mariscal y La Foch: Moradores y locales de la zona de bares y restaurantes —particularmente en las inmediaciones de las calles Reina Victoria y Orellana— indicaron haber permanecido sin electricidad cerca de una hora.

Moradores y locales de la zona de bares y restaurantes —particularmente en las inmediaciones de las calles Reina Victoria y Orellana— indicaron haber permanecido sin electricidad cerca de una hora. Avenida Colón y 6 de Diciembre: Ciudadanos alertaron sobre la falta de suministro en este eje vial y sus alrededores.

La Floresta: Se reportaron interrupciones del servicio en este sector durante la jornada del 26 de noviembre.

A la espera de la versión oficial

Los usuarios etiquetaron a la Empresa Eléctrica Quito para consultar las causas de las fallas y el tiempo estimado de reposición del servicio.

Hasta el cierre de este informe, la entidad distribuidora no ha informado si los cortes obedecen a daños técnicos localizados, maniobras de mantenimiento oa alguna otra disposición operativa.