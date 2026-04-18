Siete recomendaciones para proteger a los animales de compañía del calor

Durante las olas de calor en Ecuador, perros, gatos y otros animales de compañía deben tener fuentes de hidratación

La alerta por altas temperaturas y niveles extremos de radiación solar se extendió, hasta el lunes 20 de abril, en las provincias de Manabí, El Oro, Los Ríos y Guayas, donde las máximas podrían superar los 33 y 34 grados centígrados y la sensación térmica alcanzar los 39 y 40 grados.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) catalogó el fenómeno como una "ola de calor sin precedentes" el pasado lunes 13 de abril de 2026.

Según el organismo, estas condiciones responden a la combinación de alta radiación solar, escasa nubosidad y el ingreso de aire más seco desde el Pacífico, lo que favorece una mayor acumulación de calor en superficie.

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Ante este escenario, el Inamhi recomendó evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 10:00 y las 15:00, mantener una hidratación constante, usar ropa ligera y protección solar.

Cuando las temperaturas suben, los animales también sufren los efectos del calor. Según la Cruz Roja, ellos tienen una capacidad limitada para regular su temperatura corporal.

Por lo tanto, es fundamental tomar precauciones adicionales durante los días más calurosos. Sigue estas recomendaciones:

1. Mantén a tu mascota hidratada

Asegúrate de que siempre tenga acceso a agua limpia y fresca. Puedes agregar hielo para mantenerla fría por más tiempo. Coloca recipientes adicionales en caso de que uno se derrame o se caliente.

Coloca fuentes de agua limpia y fresca para los animales Freepik

2. Evita los paseos en horas de calor

Sácalo a pasear temprano por la mañana o tarde en la noche, cuando las temperaturas son más bajas.

El pavimento puede quemar las patas. Prueba tocándolo con el dorso de tu mano; si está demasiado caliente para ti, lo está para tu mascota.

3. Refresca su entorno

Si está en el exterior, asegúrate de que tenga acceso a zonas frescas y bien ventiladas. Mantén la casa fresca, especialmente si tu mascota es de pelo largo o braquicéfala (como bulldogs o gatos persas).

Toallas húmedas o alfombras refrescantes: Puedes humedecer una toalla y colocarla sobre tu mascota (sin cubrirla completamente).

4. Nunca lo dejes encerrado en el coche

La temperatura dentro de un vehículo puede subir peligrosamente en poco tiempo, incluso con las ventanas abiertas. Por lo tanto no dejes a tu peludito encerrado en el coche.

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5. Refréscalo con cuidado

Un baño con agua tibia puede ayudar. Evita cambios bruscos de temperatura. Coloca paños húmedos en patas, axilas y cuello para bajar la temperatura corporal.

6. Vigila signos de golpe de calor

Los síntomas más comunes incluyen: Jadeo excesivo, salivación abundante, ebilidad o temblores, vómitos o diarrea, encías rojas oscuras o azuladas, desorientación o colapso

7. Alimentación ligera

En días muy calurosos, pueden comer menos. Ofreceles comida fresca y evita sobrealimentarlos.