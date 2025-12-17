¡Se siente la Navidad! Así puede disfrutar gratis de tres conciertos especiales en Quito
Los conciertos navideños unirán la música nacional y latinoamericana en espectáculos únicos y abiertos para todo el público.
Los conciertos navideños en Quito son para toda la familia.
17 dic 2025 - 17:30
¡Se siente la Navidad en Quito! Las familias y público en general podrán disfrutar de tres conciertos temáticos para dar inicio a una de las celebraciones más esperadas.
La música nacional y latinoamericana será la protagonista de los tres conciertos navideños que se disfrutarán gratis en la capital ecuatoriana.
A pocos días de la Navidad, la ciudad se mueve en torno a esta festividad. El fin de semana previo está lleno de actividades y eventos temáticos.
Estos son los conciertos navideños gratuitos:
Jueves 18 de diciembre
- Desde las 19:00 se llevará a cabo el concierto 'Luna de Quito, Canciones de Navidad'. Margarita Laso será la protagonista de este encuentro íntimo.
- El concierto se llevará a cabo en la Recoleta del Buen Pastor, en el centro de Quito. Es un evento gratuito, abierto para todo público.
Viernes 19 de diciembre
- El evento 'Trenzando arte, concierto Latinoamericano' se llevará a cabo desde las 15:00 hasta las 23:00. Es de acceso libre.
- El escenario para este evento será la Plaza San Francisco, en el Centro Histórico de Quito. El concierto se enmarca en la campaña 'Dona don corazón', que busca recolectar ayuda para los beneficiarios del Patronato San José.
- Contará con la presencia de la Agrupación Noviembre 15, Altiplano de Chile, Los 4 del Altiplano, Grupo Pueblo Nuevo, Savia Nueva, Quilapayún y Jayac.
Lunes 22 de diciembre
- Desde las 19:00 los quiteños podrán disfrutar del concierto 'Navidad: cantos e historias de nuestra tierra', en la Catedral Primada de Quito, en la Plaza Grande.
- En el concierto participarán María Fernanda Rivera, Mariela Condo, Brenda y Patricia Rameix.
