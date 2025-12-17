¡Se siente la Navidad! Así puede disfrutar gratis de tres conciertos especiales en Quito

Los conciertos navideños en Quito son para toda la familia.

¡Se siente la Navidad en Quito! Las familias y público en general podrán disfrutar de tres conciertos temáticos para dar inicio a una de las celebraciones más esperadas.

La música nacional y latinoamericana será la protagonista de los tres conciertos navideños que se disfrutarán gratis en la capital ecuatoriana.

A pocos días de la Navidad, la ciudad se mueve en torno a esta festividad. El fin de semana previo está lleno de actividades y eventos temáticos.

Estos son los conciertos navideños gratuitos: