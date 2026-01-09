Los servicios en línea de la AMT estarán temporalmente suspendidos hasta el 12 de enero

La AMT realizará un mantenimiento y actualización de su plataforma informática

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los servicios en línea del portal www.amt.gob.ec estarán temporalmente suspendidos hasta el 12 de enero de 2026.

La suspensión de los servicios que ofrece el portal web se debe a un proceso integral de mantenimiento y actualización de su plataforma informática.

El objetivo de esta intervención "es optimizar el sistema para ofrecer trámites más ágiles y una plataforma más eficiente y con menos tiempos de respuesta. ", dijo la AMT.

Los trabajos técnicos incluyen mejoras internas en la capacidad operativa, actualización de módulos y otros ajustes necesarios.

La AMT comunicará por sus canales oficiales la fecha y hora exacta de reactivación de los servicios, una vez concluido el proceso de optimización.