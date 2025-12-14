Siniestro de tránsito en la vía Pifo - Papallacta, sector de Cohauco, deja a 11 personas heridas

Siniestro de tránsito en la vía Pifo Papallacta en Quito

Un siniestro de tránsito la noche de este domingo 14 de diciembre en el sector de Cohauco, Pifo, al nororiente de Quito dejó como saldo a 11 personas heridas.

Según información preliminar de miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito que atendieron la emergencia en la vía Pifo-Papallacta se produjo el volcamiento de un bus.

Para atender el siniestro se desplegó a 16 miembros del organismo y seis vehículos.

En el lugar se brindó atención prehospitalaria a 11 personas que resultaron afectadas.