Quito

Siniestro de tránsito en la vía Pifo - Papallacta, sector de Cohauco, deja a 11 personas heridas

Para atender el siniestro el Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó a 16 miembros del organismo y seis vehículos.

Siniestro de tránsito en la vía Pifo Papallacta en Quito

Bomberos de Quito

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

14 dic 2025 - 22:54

Un siniestro de tránsito la noche de este domingo 14 de diciembre en el sector de Cohauco, Pifo, al nororiente de Quito dejó como saldo a 11 personas heridas.

Según información preliminar de miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito que atendieron la emergencia en la vía Pifo-Papallacta se produjo el volcamiento de un bus.

Para atender el siniestro se desplegó a 16 miembros del organismo y seis vehículos.

En el lugar se brindó atención prehospitalaria a 11 personas que resultaron afectadas. 

