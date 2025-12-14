Siniestro de tránsito en la vía Pifo - Papallacta, sector de Cohauco, deja a 11 personas heridas
Para atender el siniestro el Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó a 16 miembros del organismo y seis vehículos.
14 dic 2025 - 22:54
Un siniestro de tránsito la noche de este domingo 14 de diciembre en el sector de Cohauco, Pifo, al nororiente de Quito dejó como saldo a 11 personas heridas.
Según información preliminar de miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito que atendieron la emergencia en la vía Pifo-Papallacta se produjo el volcamiento de un bus.
Para atender el siniestro se desplegó a 16 miembros del organismo y seis vehículos.
En el lugar se brindó atención prehospitalaria a 11 personas que resultaron afectadas.
