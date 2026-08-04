Gas lacrimógeno en contra del cuerpo técnico de Delfín al final del juego en el Rodrigo Paz

El estadio Rodrigo Paz Delgado fue escenario de una jornada cargada de tensión en el cierre de la fecha 23 de la LigaPro. Liga de Quito logró remontar un marcador adverso en el tiempo de adición para imponerse 2-1 ante Delfín Sporting Club; sin embargo, el protagonismo del compromiso se trasladó fuera del terreno de juego una vez concluido el pitazo final, cuando los reclamos hacia la terna arbitral desencadenaron un incidente con la fuerza pública.

La molestia del plantel mantense se originó en la recta final del partido, donde el equipo visitante se encontraba en ventaja por 1-0. Según los reclamos del cuerpo técnico de Delfín, el árbitro central Lenin Quiñónez se habría negado a permitir un cambio clave antes de la jugada que derivó en el gol de los albos. Esta decisión desató la indignación de los visitantes, que vio cómo el encuentro se les escapaba tras un doblete de Michael Estrada, a los 89 y 100 minutos.

Al finalizar el cotejo, la tensión detonó en la zona media de la cancha. Dirigentes, jugadores y el entrenador de Delfín, Juan Carlos 'Pechón' León, se acercaron en masa para exigir explicaciones a la cuarteta arbitral. Ante el incremento de los reclamos y con el objetivo de resguardar la integridad de los colegiados, los efectivos de la Policía Nacional intervinieron de forma contundente y emplearon gas lacrimógeno y pimienta para dispersar a los del 'Cetáceo'.

El uso del químico generó momentos de alto caos y desesperación cerca del túnel de acceso a los camerinos. El propio estratega Juan Carlos León, junto a al menos tres futbolistas de su plantilla, resultaron afectados con irritación ocular y problemas respiratorios.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, el estratega ecuatoriano calificó el accionar policial como un acto injustificado y desmedido, señalando que la respuesta a sus protestas verbales no debió ser la agresión física.

Tras los acontecimientos, la directiva de Delfín Sporting Club emitió un comunicado oficial manifestando su más enérgico rechazo a lo que consideraron una desproporcionada violencia por parte de la fuerza pública.

El club anunció que elevará un reclamo formal ante las autoridades institucionales y la LigaPro, exigiendo tanto la revisión de las actuaciones arbitrales de la jornada como el establecimiento de responsabilidades por el uso de gas lacrimógeno contra los deportistas en el escenario deportivo.