Congestión vehicular por siniestro de tránsito en la Autopista General Rumiñahui

Siniestro de Tránsito en la Autopista General Rumiñahui este 27 de agosto del 2025.

Un siniestro de tránsito se produjo la mañana de este miércoles 27 de agosto del 2025 en la Autopista General Rumiñahui, en Quito.

El siniestro se registra en el sector de Paluco, sentido Valle - Quito y ha generado una alta congestión vehicular en la zona.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó el cierre total del carril izquierdo. Se solicita a la ciudadanía circular con precaución sobre la autopista.

Hasta las 09:30 no se informaba de víctimas mortales o heridos producto del siniestro.