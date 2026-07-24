Expolicía es condenado a cárcel por presentar certificados médicos falsificados

Tres años de prisión para expolicía por falsificación y uso de documento falso

Un exintegrante de la Policía fue sentenciado, este 24 de julio, a tres años de prisión tras comprobarse que utilizó certificados médicos falsificados para justificar ausencias mientras se encontraba en funciones en Cañar.

Según información de Fiscalía, el culpable, identificado como Antonio Olger G., laboraba en la Unidad de Policía Comunitaria de esa provincia cuando entregó dos certificados médicos con fechas 16 y 25 de septiembre de 2024.

Los documentos, que supuestamente habían sido emitidos por un médico de una dependencia policial en Macas, le concedían un total de diez días de reposo.

Según Fiscalía, las irregularidades fueron detectadas al escanear los códigos QR impresos en los certificados. El sistema no redirigía a la plataforma oficial de validación, lo que despertó sospechas sobre su autenticidad.

Expolicía, autor directo del delito de falsificación

Posteriormente, el médico cuya firma aparecía en los documentos confirmó que nunca los expidió y precisó que, en las fechas señaladas, se encontraba de vacaciones, además de desconocer la firma estampada en los certificados.

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó su acusación con testimonios, con informes de un perito que inspeccionó el lugar y un especialista. Este último concluyó que los certificados médicos eran falsificados.

Con base en estas evidencias, el tribunal declaró responsable al exuniformado como autor directo del delito de falsificación y uso doloso de documento falso.