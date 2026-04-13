Más barrios de Quito tendrán cables soterrados en 2026

Más barrios tendrán redes soterradas en 2026

El Municipio de Quito anunció que en 2026 se sumarán más de 28 kilómetros de soterramiento de redes eléctricas y de telecomunicaciones.

Esto significa que los cables que hoy cuelgan en postes pasarán a estar bajo tierra, lo que cambiará la imagen de varios sectores de la ciudad.

La medida forma parte de un plan para modernizar la infraestructura y reducir riesgos en espacios públicos.

Reciclado de aparatos electrónicos

Lo que ya se hizo en 2025

Durante 2025, ya se ejecutaron más de 16 kilómetros de soterramiento en zonas clave.

Entre los sectores intervenidos estuvieron: la avenida Rodrigo de Chávez, Pradera II y tramos importantes de la avenida 6 de Diciembre.

También se realizaron trabajos en el puente sobre el río Monjas y en el sector Hacienda Málaga.

Estos cambios han permitido eliminar cables visibles, mejorar la seguridad y ordenar el espacio urbano.

Los barrios que vienen en 2026

Para este año, los trabajos continuarán en sectores como:

El Inca

Ajaví

Cusubamba

Cotocollao

San Blas

Av. La Prensa

Las obras se ejecutarán de forma progresiva, priorizando zonas con gran cantidad de cables y alto tránsito.

El objetivo es intervenir corredores importantes donde el impacto sea mayor para los ciudadanos.

Nuevos puntos en estudio

Además de los proyectos en marcha, el Municipio analiza extender estas obras a otros sectores de la ciudad.

Entre los puntos que están en evaluación constan la avenida 6 de Diciembre (otro tramo), la avenida 12 de Octubre y la calle Jorge Garcés.

También se consideran zonas como la avenida Teniente Hugo Ortiz y el sector de Quitopía.

Beneficios que se verán en la ciudad

El soterramiento no solo mejora la imagen de la ciudad. También reduce riesgos por cables expuestos, especialmente en temporadas de lluvia.

Además, permite tener servicios más estables y seguros, evitando interrupciones frecuentes.

Otro beneficio importante es la reducción de la contaminación visual, lo que hace que las calles se vean más ordenadas y limpias.

Trabajo coordinado con energía y telecomunicaciones

Para ejecutar estos proyectos, el Municipio trabaja junto a empresas de energía y telecomunicaciones.

Esto permite coordinar la reubicación de cables y asegurar que los servicios no se vean afectados durante las obras.

La planificación es clave para evitar problemas durante la transición.