Un taller mecánico se incendió en el sur de Quito la madrugada este martes 7 de octubre

El taller mecánico se incendió registrando daños materiales en el lugar en el sur de Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó este martes 7 de octubre del 2025 que se registró el incendio de un taller mecánico en el sector de la Ciudadela Argentina, en el sur de la capital. Según el reporte hubo un incendio total del taller y hubo afectación a materiales de pintura y una parte de un camión.

La emergencia ocurrida en este local fue atendida con 21 efectivos y con siete vehículos para controlar y liquidar el fuego. La presencia de las llamas alertó a los vecinos del lugar. Según el informe de los Bomberos no se registraron heridos.

Los propietarios del taller esperan tener una evaluación del incendio y cuantificar los daños ocasionados. También en el transcurso del día se espera tener un reporte de las posibles causas de este incendio.

El Cuerpo de Bomberos recordó que el sistema ECU911 es la línea directa para facilitar la atención de emergencias en el Distrito Metropolitano.