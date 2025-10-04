Talleres gratis para niños y adultos mayores en la Casa de las Artes de La Ronda
Niños y adultos mayores podrán participar en talleres gratuitos en la Casa de las Artes La Ronda, en el centro de Quito.
Los talleres en la Casa de las Artes son gratuitos.
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
04 oct 2025 - 07:00
¡Aprender y divertirse! La Casa de las Artes La Ronda ofrece una serie de actividades para niños y adultos mayores en el centro de Quito.
Las actividades son gratuitas y solo requieren inscripción a través del correo electrónico casadelasarteslaronda@gmail.com
La Casa de las Artes La Ronda está ubicada en la calle La Ronda y Juan de Dios Morales, en las casas 999 y 989.
En este espacio las actividades van cambiando según la temporada e incluyen espacios que recrean la cultura popular quiteña y están abiertos para todo el público.
- Taller de danza Mi cuerpo recuerda bailar
Taller exclusivo para adultos mayores. Actividades de danza guiada que promueven la expresión, la creatividad y la alegría.
Disponible lunes, martes, jueves y viernes, de 10:00 a 12:00. presión, la creatividad y la alegría.
- Destrezas para Adultos Mayores Cultura Dorada
Un espacio para adultos mayores en el que se fomentan las habilidades artísticas, plásticas y sociales.
Las sesiones se realizan los miércoles y jueves de 10:00 a 12:00.
- Taller de elaboración de títeres
Un taller para niños de la Escuela Reino de Quito. Los pequeños podrán crear sus propias obras de arte que fomentan la expresión verbal y no verbal.
Se dicta lunes y viernes de 10:00 a 12:00.
- Taller de máscaras
Una opción para los niños de la Escuela Reino de Quito. La creación de las máscaras de personajes fomenta su imaginación en clases jueves y viernes de 10:00 a 12:00.
- Taller de Batukada al palpitar de los tambores
Los niños podrán disfrutar de la música y energía de la batucadabrasileña que promueve el juego y la coordinación.
Esta actividad está disponible los miércoles de 08:00 a 10:00 y de 10:00 a 12:00.
- Taller de títeres
Lunes y miércoles de 10:30 a 12:00 para los niños de la Escuela Reino de Quito. Como actividad adicional se lleva a cabo en la Casa de las Artes.
Compartir