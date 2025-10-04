Talleres gratis para niños y adultos mayores en la Casa de las Artes de La Ronda

Los talleres en la Casa de las Artes son gratuitos.

¡Aprender y divertirse! La Casa de las Artes La Ronda ofrece una serie de actividades para niños y adultos mayores en el centro de Quito.

Las actividades son gratuitas y solo requieren inscripción a través del correo electrónico casadelasarteslaronda@gmail.com

La Casa de las Artes La Ronda está ubicada en la calle La Ronda y Juan de Dios Morales, en las casas 999 y 989.

En este espacio las actividades van cambiando según la temporada e incluyen espacios que recrean la cultura popular quiteña y están abiertos para todo el público.

Taller de danza Mi cuerpo recuerda bailar

Taller exclusivo para adultos mayores. Actividades de danza guiada que promueven la expresión, la creatividad y la alegría.

Disponible lunes, martes, jueves y viernes, de 10:00 a 12:00. presión, la creatividad y la alegría.

Destrezas para Adultos Mayores Cultura Dorada

Un espacio para adultos mayores en el que se fomentan las habilidades artísticas, plásticas y sociales.

Las sesiones se realizan los miércoles y jueves de 10:00 a 12:00.

Taller de elaboración de títeres

Un taller para niños de la Escuela Reino de Quito. Los pequeños podrán crear sus propias obras de arte que fomentan la expresión verbal y no verbal.

Se dicta lunes y viernes de 10:00 a 12:00.

Taller de máscaras

Una opción para los niños de la Escuela Reino de Quito. La creación de las máscaras de personajes fomenta su imaginación en clases jueves y viernes de 10:00 a 12:00.

Taller de Batukada al palpitar de los tambores

Los niños podrán disfrutar de la música y energía de la batucadabrasileña que promueve el juego y la coordinación.

Esta actividad está disponible los miércoles de 08:00 a 10:00 y de 10:00 a 12:00.

Taller de títeres

Lunes y miércoles de 10:30 a 12:00 para los niños de la Escuela Reino de Quito. Como actividad adicional se lleva a cabo en la Casa de las Artes.