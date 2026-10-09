Tanqueros abastecen de agua a barrios de Quito tras rotura de tubería este viernes
La Empresa de Agua Potable informó la rotura de una tubería que abastece del líquido vital a 10 sectores en el norte de Quito.
tanqueros abastecen de agua a barrios en el norte de Quito.
Compartir
Actualizado:
09 oct 2026 - 18:42
Diez sectores del norte de Quito se encuentran sin servicio de agua potable debido a la rotura de una tubería, así se informó este viernes 9 de octubre de 2026.
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) aseguró que trabajan en la reparación de los daños. Los sectores afectados son:
- La Carolina
- La Colón
- La Mariscal
- La Granja
- Rumipamba
- La Pradera
- América
- Belisario Quevedo
- Matovelle
- Las Casas.
Debido a estos acontecimientos y mientras duren los trabajos se informó que, tanqueros recorreran los siguientes lugares:
- Calle Humberto Albornoz y Domingo Espinar
- Calle Diaz de La Madrid
- Ulloa y Av. Colón 5.
- Av. Orellana en el Colegio Militar
- Rumipamba y Vasco de Contreras
- Av. Republica y Av. 10 de Agosto
- Mañosca y Av. 10 de Agosto
Finalmente, la Empresa de Agua Potable aseguró que el servicio se restituirá de forma paulatina durante la noche de este viernes y alcanzará su recuperación total en horas de la mañana del sábado 10 de octubre.
Compartir