Tanqueros abastecen de agua a barrios de Quito tras rotura de tubería este viernes 

tanqueros abastecen de agua a barrios en el norte de Quito.

Diez sectores del norte de Quito se encuentran sin servicio de agua potable debido a la rotura de una tubería, así se informó este viernes 9 de octubre de 2026.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) aseguró que trabajan en la reparación de los daños. Los sectores afectados son:

La Carolina

La Colón

La Mariscal

La Granja

Rumipamba

La Pradera

América

Belisario Quevedo

Matovelle

Las Casas.

Debido a estos acontecimientos y mientras duren los trabajos se informó que, tanqueros recorreran los siguientes lugares:

Calle Humberto Albornoz y Domingo Espinar

Calle Diaz de La Madrid

Ulloa y Av. Colón 5.

Av. Orellana en el Colegio Militar

Rumipamba y Vasco de Contreras

Av. Republica y Av. 10 de Agosto

Mañosca y Av. 10 de Agosto

Finalmente, la Empresa de Agua Potable aseguró que el servicio se restituirá de forma paulatina durante la noche de este viernes y alcanzará su recuperación total en horas de la mañana del sábado 10 de octubre.