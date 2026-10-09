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Quito

Tanqueros abastecen de agua a barrios de Quito tras rotura de tubería este viernes 

La Empresa de Agua Potable informó la rotura de una tubería que abastece del líquido vital a 10 sectores en el norte de Quito. 

tanqueros abastecen de agua a barrios en el norte de Quito.

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

09 oct 2026 - 18:42

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Diez sectores del norte de Quito se encuentran sin servicio de agua potable debido a la rotura de una tubería, así se informó este viernes 9 de octubre de 2026. 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) aseguró que trabajan en la reparación de los daños. Los sectores afectados son:  

  • La Carolina
  • La Colón
  • La Mariscal
  • La Granja
  • Rumipamba
  • La Pradera
  • América
  • Belisario Quevedo
  • Matovelle
  • Las Casas.

Debido a estos acontecimientos y mientras duren los trabajos se informó que, tanqueros recorreran los siguientes lugares

  • Calle Humberto Albornoz y Domingo Espinar
  • Calle Diaz de La Madrid
  • Ulloa y Av. Colón 5.
  • Av. Orellana en el Colegio Militar
  • Rumipamba y Vasco de Contreras
  • Av. Republica y Av. 10 de Agosto
  • Mañosca y Av. 10 de Agosto

Finalmente, la Empresa de Agua Potable aseguró que el servicio se restituirá de forma paulatina durante la noche de este viernes y alcanzará su recuperación total en horas de la mañana del sábado 10 de octubre. 

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