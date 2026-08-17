Tráfico colapsa en la Ruta Viva tras el volcamiento de un tanquero; hay tres heridos

Un tanquero se volcó en la Ruta Viva la tarde de este lunes 17 de agosto de 2026.

Una fuerte congestión vehicular se registró la tarde de este lunes 17 de agosto de 2026 en la Ruta Viva, debido a un siniestro de tránsito. Un tanquero de agua se volcó y un vehículo liviano está involucrado.

La alerta fue reportada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) a las 15:51, en el sector de la Ruta Viva y kilómetro 6, en sentido Quito-Aeropuerto.

Como consecuencia del volcamiento del tanquero, se dispuso el cierre de los carriles izquierdo y central, mientras personal operativo trabaja en el sitio para controlar la emergencia y retirar el vehículo.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran una larga fila de vehículos detenidos y un caos vehicular. El flujo de tránsito permanece prácticamente paralizado en varios tramos de la vía.

Caos vehicular en la Ruta Viva por volcamiento de un tanquero de agua Cortesía

La AMT recomendó a los conductores que circulan por este sector reducir la velocidad, respetar la señalización y conducir con precaución.

Se recomienda a las personas que necesitan trasladarse al Aeropuerto Mariscal Sucre que tomen rutas alternas.

El Cuerpo de Bomberos indicó que por este siniestro en la Ruta Viva en Intervalles, tres personas resultaron afectadas y reciben atención prrehospitalaria.