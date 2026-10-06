Hacienda en Daule funcionaba como centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación

Militares allanaron la hacienda 'Guayacanes' que, de acuerdo a sus informes de inteligencia, estaba vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Militares intervinieron una hacienda denominada 'Guayacanes', ubicada en Daule en la provinca de Guayas.

Según informó el Ministerio de Defensa, se trataba de un inmueble blindado que, según las autoridades, servía de como centro estartégico y logístico vinculado a la organización criminal transnacional Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto debido a que operaría para la estructura criminal de Jinson T., alias 'Gran Jefe', y señalado como presunto miembro del CJNG.

De acuerdo con la infromación miltar, la propiedad no funcionaba como un predio agrícola común.

Hacienda 'Guayacanes', ubicada en Daule, en la provincia de Guayas. FF.AA.

Sino, como un presunto enclave operacional donde se planificaban sicariatos, y atentandos.

Asimismo, indican que también funcionaba como un presunto acopio de drogas y depósito clandestino de armamento de alto calibre.

Punto de reunión y centro logístico

Según inteligencia militar, en la hacienda se realizaban reuniones periódicas entre cabecillas de la organización para coordinar el despilegue de hechos violentos y la distribución de droga en la región.

En la incursión, el personal militar aseguró el perímetro e inmovilizó el inmueble para facilitar las pericias y la recolección de evidencias a cargo de la Fiscalía.

El operativo froma parte de las intervenciones que buscan combatir a las estructuras criminales transnacionales, como a sus brazos logísticos en Ecuador.