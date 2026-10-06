De la bicicleta a las aulas: Richard Carapaz obtuvo su título profesional en Educación Física

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, celebra una victoria de etapa en una competencia de la temporada 2025

Richard Carapaz, campeón olímpico, alcanzó un nuevo título en su carrera, pero esta vez lejos de las competencias del ciclismo.

El deportista tricolor y ganador de Giro de Italia en 2019, se graduó como Licenciado en Educación.

La ceremonia de graduación tuvo lugar el pasado 4 de octubre de 2026 en Ecuador, donde la 'Locomotora del Carchi' vistió birrete y estola junto a sus compañeros de promoción y autoridades académicas.

En redes sociales se viralizó el momento y los fanáticos del deporte no dudaron en celebrar y compartir alegría en este nuevo triunfo.

Se conoce que Carapaz inició sus estudios superiores en 2025 gracias a un convenio estratégico entre la Fundación CORDIS, la Federación Deportiva del Carchi y la Universidad Anglo Hispano Mexicana (UAHM).

Este acuerdo permitió al ciclista carchense acceder a un programa de formación semipresencial con una duración de 10 meses, que fue diseñado de forma específica para deportistas bachilleres con al menos dos años de trayectoria profesional.

Bajo esta modalidad de estudio, Carapaz logró equilibrar las exigencias del entrenamiento de élite en Europa con la preparación en las aulas.

Con esta titulación, el ciclista ecuatoriano consolida su imagen como referente del deporte ecuatoriano, y sienta las bases para aportar al ámbito educativo y deportivo del país en el futuro.

Otros reconocimientos de la 'Locomotora del Carchi'

Antes de obtener su licenciatura en Educación Física, el atleta carchense ya sumaba distinciones académicas otorgadas por su trayectoria deportiva.

Estos son los reconocimientos otorgados a Richard Carapaz: