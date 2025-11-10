Así funcionará el transporte público en Quito para el último concierto de Shakira

Ecovía y Metro de Quito ampliarán sus horarios por el último concierto de Shakira.

Sigue la fiebre de Shakira en Quito. Su último concierto está previsto para el martes 11 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Las autoridades capitalinas recomiendan acudir al evento masivo en transporte público ya que se aplicarán cierres viales desde la noche del lunes 10 de noviembre.

Desde la tarde la rurta de la Ecovía cambiará y permanecerá cerrada la parada de Naciones Unidas, frente al estadio donde se presentará la 'Loba'.

Pero en la noche el sistema municipal tendrá una operación especial para los asistentes al concierto de la barranquillera.

La Ecovía operará con siete unidades especiales hasta las 00:30. Los articulados saldrán desde la parada Naciones Unidas hacia el norte, la estación Río Coca; y hacia el sur, la estación Guamaní.

Mientras que el Metro de Quito operará hasta la 01:00 del miércoles con un intervalo entre trenes de ocho minutos.

Sin embargo, los usuarios podrán acceder al subterráneo solo a través de la parada ubicada en la intersección de la avenida Naciones Unidas y Japón. Pero sí podrán desembarcar en cualquier punto al norte o sur.

Los asistentes al concierto que planeen regresar en Metro podrán realizar la compra anticipada de tickets para evitar aglomeraciones.

Aún hay entradas disponibles para ver a Shakira en su último concierto en Quito. Estas, así como las adquiridas previamente, podrán canjearse el mismo día del show en el Centro Comercial Iñaquito (CCI).