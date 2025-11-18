Los tres conciertos de Shakira inyectaron 55,5 millones de dólares a la economía de Quito

El paso de Shakira activó la economía de la capital.

Los tres conciertos que ofreció la cantante colombiana Shakira, en Quito, inyectaron 55,5 millones de dólares a la economía de la ciudad, superando las expectativas, informó este martes 18 de noviembre el Municipio capitalino.

La barranquillera ofreció conciertos los pasados 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito, una ciudad que esperaba entre 40 y 50 millones de beneficio económico, recordó en un comunicado.

Sin embargo, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó de que la cifra final fue superior y "un movimiento económico absolutamente positivo para la capital y el país".

Según los cálculos del Municipio, los restaurantes, bares y servicios de alimentos movieron cerca de 7,8 millones de dólares. Fue el sector con mayor dinámica durante los tres días de conciertos de la barranquillera.

La ocupación hotelera alcanzó el 90 % con ingresos por alojamiento que superaron los 4,2 millones de dólares. Cerca de 1,7 millones de dólares provinieron directamente de asistentes al concierto.

El ingreso turístico fue de 15,8 millones de dólares: este monto agrupa todo lo que movió la ciudad en alojamiento, restaurantes, bares, transporte y consumo turístico.

Las ganancias del transporte fueron de alrededor de 3,7 millones de dólares. 2,59 millones de dólares provinieron de vuelos y viajes interprovinciales, impulsados por los miles de no residentes que llegaron a Quito, entre el 4 y el 10 de noviembre.

1,1 millones de dólares se generaron en transporte público, taxis y apps, reflejando la alta demanda de movilidad durante los tres días de conciertos.

Por su parte, el Metro de Quito registró 32 379 viajes adicionales en las estaciones Iñaquito y La Carolina, las más cercanas al Atahualpa.

La exposición mediática también superó expectativas: 15,7 millones de personas impactadas en medios a nivel mundial. 1 018 notas en prensa ganada. USD 5,45 millones en valor mediático, casi cuatro veces más de lo proyectado.

El alcalde saludó la visión del sector privado, de los organizadores del concierto y destacó el despliegue municipal que permitió que los eventos se desarrollen sin incidentes.