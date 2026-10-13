Uber incorpora taxis amarillos a su aplicación en Quito

Uber Taxi permitirá solicitar taxis amarillos desde la aplicación en Quito y pagar la tarifa que marque el taxímetro.

Uber anunció este 13 de octubre de 2026 el lanzamiento de Uber Taxi en Ecuador, una modalidad que permitirá solicitar taxis amarillos tradicionales desde la aplicación. Quito será la primera ciudad del país en contar con este servicio.

La iniciativa nace de una alianza entre Uber y la Unión de Taxis de Pichincha. Con este acuerdo, la empresa tecnológica busca incorporar a los taxis tradicionales a su plataforma y ampliar las opciones de movilidad para los usuarios.

¿Cómo funcionará Uber Taxi?

Los usuarios podrán solicitar un taxi amarillo desde la aplicación de Uber y ver una estimación del costo del viaje antes de confirmar el servicio. Sin embargo, el valor final será el que marque el taxímetro, de acuerdo con las tarifas reguladas.

La plataforma también incluirá herramientas de seguridad como verificación de conductores, código PIN para confirmar el vehículo correcto y RideCheck, una función que detecta posibles anomalías durante el recorrido, como paradas prolongadas o desvíos.

¿Qué taxistas pueden registrarse?

La primera etapa está dirigida a los 9 200 conductores afiliados a la Unión de Taxis de Pichincha y a 2 500 miembros fraternos.

Para registrarse deberán presentar:

matrícula del vehículo

licencia de conducir

cédula de identidad

fotografía de perfil

carné de afiliación al gremio

Los taxistas que no pertenecen a la Unión de Taxis de Pichincha deberán primero asociarse al gremio y luego completar el proceso de inscripción.

¿Dónde pueden registrarse?

Los conductores podrán hacerlo mediante la aplicación Uber para Conductores o de forma presencial en las sedes norte y sur de la Unión de Taxis de Pichincha.

El registro presencial se realizará los días 14, 15 y 16 de octubre, con personal que brindará acompañamiento durante el proceso.

¿Cuándo empezará a funcionar?

Uber Taxi todavía no está disponible para los usuarios. El servicio comenzará una vez que exista un número suficiente de conductores registrados.

La empresa espera incorporar alrededor de 1 000 taxistas durante los próximos tres días para poder iniciar la operación.

Uber Taxi ya funciona en países como Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y Chile. La empresa prevé que otras ciudades de Ecuador puedan incorporarse en los próximos meses.