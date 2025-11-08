Las clases se suspenderán en un colegio del norte de Quito por los conciertos de Shakira

El Colegio 24 de Mayo suspenderá presencialmente clases, por dos días, debido a los conciertos de la barranquillera.

La Policía Nacional confirmó que se suspenderán las clases presenciales los días lunes 10 y martes 11 de noviembre de 2025 en la Unidad Educativa 24 de Mayo, ubicada en el norte de Quito.

Este plantel está cerca del Estadio Olímpico Atahualpa, donde la cantante Shakira ofrecerá tres conciertos, este sábado 8, domingo 9, y martes 11 de noviembre, como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

La medida, coordinada con el Ministerio de Educación, tiene como objetivo facilitar los operativos de control y los cierres viales planificados en las calles aledañas al estadio durante los eventos. El colegio se encuentra dentro del perímetro de seguridad.

“Hemos coordinado con el Ministerio de Educación, para que la Unidad Educativa 24 de Mayo no tenga clases el día lunes y martes”, informó la Policía durante una rueda de prensa el viernes 7 de noviembre.

Está previsto que más de 100 000 personas asistan a los tres conciertos de la artista colombiana. Por ello, la Policía desplegará a más de 1 100 uniformados en la zona del Estadio Olímpico Atahualpa, quienes estarán a cargo de la seguridad ciudadana y el orden público.

El Crnl. Emerson Luna, jefe del operativo, señaló que el dispositivo de seguridad se activó desde las 22:00 del viernes 7 de noviembre y se mantendrá hasta la finalización del último concierto.

El acceso al estadio se realizará por tres puntos principales:

Avenida 6 de Diciembre y Av. De Los Shyris

Av. 6 de Diciembre y José Correa

Av. 6 de Diciembre y Manuel M. Sánchez

En estos lugares se aplicarán controles estrictos de objetos prohibidos y verificación de entradas. Además, se contará con 14 puertas habilitadas al estadio, donde los policías y el personal de seguridad privada verificarán el ingreso ordenado de los asistentes.

Durante los tres días de espectáculos también estarán activos dos grupos de reacción inmediata, encargados de atender de forma rápida cualquier incidente que se presente.