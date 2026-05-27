AMT detecta furgoneta escolar a 111 km/h en la Simón Bolívar

La avenida Simón Bolívar es una de las vías donde se registran más siniestros de tránsito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) identificó, este miércoles 27 de mayo de 2026, a una furgoneta de transporte escolar que circulaba a 111 kilómetros por hora en la avenida Simón Bolívar, una de las vías con mayor índice de accidentes en Quito.

El operativo de control se realizó en el sector de la av. Simón Bolívar y San Martín, como parte de las acciones de concienciación sobre el respeto a los límites de velocidad, para evitar siniestros de tránsito.

En este operativo se identificó a otros tres vehículos que fueron conducidos a exceso de velocidad: una camioneta a 98 km/h y dos tráilers a 75 y 85 km/h.

La Agencia Metropolitana de Tránsito reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar las normas de tránsito y evitar conductas peligrosas al volante, especialmente en corredores de alta circulación como la Simón Bolívar.

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Además, la institución recordó que entre las principales contravenciones registradas en Quito se encuentran conducir sin portar licencia, estacionar en sitios prohibidos, no utilizar el cinturón de seguridad y el exceso de velocidad.