MrBeast busca al mejor editor de video: estos son los requisitos y cómo aplicar

¿Quieres trabajar con MrBeast? Así puedes postularte a la vacante de editor de video

"¡NECESITO a los mejores editores del planeta! Haz clic en el enlace, elige tu mejor edición y graba un recorrido de cómo la cortaste. Eso es todo lo que se necesita para postularse a trabajar conmigo."

Este fue el mensaje con el que MrBeast abrió una convocatoria para encontrar talento en edición de video y puso el foco en una sola cosa: demostrar cómo trabajas.

La empresa busca al “mejor editor de video del mundo” y, para esta postulación, no pide un currículum ni una carta de presentación.

La convocatoria plantea que los candidatos deben demostrar su capacidad para mantener la atención de la audiencia y tomar decisiones creativas durante una edición.

La vacante aparece actualmente en la página oficial de empleos de Beast Industries dentro del área de postproducción.

¿Qué busca MrBeast en los editores?

La propuesta está dirigida a personas con experiencia en edición, sin que el material tenga que pertenecer a un género, plataforma o programa específico.

La clave está en explicar qué hizo el candidato y por qué tomó determinadas decisiones durante la edición.

Requisitos para postular

No se requiere currículum ni carta de presentación.

Elegir un video que hayas editado personalmente .

. Puede ser de cualquier género, plataforma o software.

Si fue un trabajo grupal, explicar cuál fue tu participación .

. Grabar la pantalla mientras reproduces el video.

Explicar tus decisiones creativas , qué hiciste, por qué lo hiciste y qué cambiarías actualmente.

, qué hiciste, por qué lo hiciste y qué cambiarías actualmente. El material de presentación debe durar cinco minutos o menos .

. La empresa pone especial atención en la retención de audiencia y en el proceso de pensamiento detrás de la edición.

¿Cómo aplicar a la vacante de MrBeast?

Para postular, el candidato debe ingresar al sitio oficial de empleos de MrBeast, localizar la vacante de editor y completar el proceso de aplicación.

Actualmente, la página oficial identifica esta posición como “The World's Best Video Editor” y señala su ubicación como Remote, US.

Además del material de edición, la solicitud puede requerir datos personales, enlaces a portafolio o trabajos publicados y otros datos profesionales.

Por eso, antes de aplicar es recomendable tener listo un portafolio con los mejores trabajos y los enlaces que permitan comprobar la experiencia.

¿Qué ofrece Beast Industries?

Entre los beneficios que aparecen en la página oficial de empleos están salario competitivo, seguro médico, dental y de visión, aportes a cuentas de ahorro para salud, plan 401(k) con aportes de la empresa, vacaciones flexibles y un paquete tecnológico.

La compañía también contempla apoyo para reubicación en determinadas posiciones.

La empresa tiene además otras posiciones relacionadas con producción y postproducción, incluyendo Assistant Editor, Video Editor, Video Editor, Reacts y Editor, Vertical Platforms.