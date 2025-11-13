Un adolescente fue abatido en Machala tras amenazar a policía de Inteligencia con un fusil

El enfrentamiento ocurrió en el barrio 10 de septiembre, en Machala.

Un adolescente fue abatido la tarde de este jueves 13 de noviembre de 2025 durante un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en el barrio 10 de Septiembre, al norte de Machala (El Oro).

Según las primeras versiones oficiales, el menor habría abierto fuego contra personal de inteligencia que realizaba operaciones en la zona.

El coronel Milton Montalvo, comandante de la Zona 7, explicó que el joven viajaba como acompañante en una motocicleta y que ambos ocupantes portaban armas de fuego.

De acuerdo con su relato, cuando los uniformados fueron identificados por los dos sospechosos, estos habrían exhibido un fusil y una pistola con la intención de intimidar al personal policial..

La respuesta fue un cruce de disparos que terminó con la muerte del adolescente, identificado con las iniciales J.J.B.P.. En el lugar se hallaron un fusil y dos alimentadoras

Las investigaciones sobre el caso del 13 de noviembre continúan, mientras las autoridades mantienen operativos en el sector ante la posibilidad de nuevos incidentes relacionados con grupos delictivos activos en la zona.