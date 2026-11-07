¿Mejoró la situación del sistema eléctrico con las últimas lluvias? Esto señala experto
Aunque las precipitaciones aumentan temporalmente el caudal de los embalses, los especialistas advierten que la generación se mantiene restringida para conservar el agua almacenada.
El experto Pablo Arias advirtió en entrevista con Teleamazonas que la mejora hídrica es temporal y que el sector requiere inversión en infraestructura
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Actualizado:
07 nov 2026 - 14:02
El sistema eléctrico nacional continúa operando bajo un esquema restringido y de prevención, pese a las recientes precipitaciones registradas en la zona del Austro que permitieron recuperar entre 12 y 13 metros en embalses clave como Mazar.
La cota alcanzó de 2 128 a 2 129 metros sobre el nivel del mar, la mañana de este sábado 7 de noviembre de 2026.
Según explicó el ingeniero eléctrico Pablo Arias en entrevista con Teleamazonas, la forma de operar del sistema no ha sufrido variaciones con respecto a los periodos más críticos.
Actualmente, las centrales hidroeléctricas funcionan de manera dosificada, con solo una unidad en Mazar y entre seis y siete en Paute.
Según el experto esto se debe a que las lluvias han vuelto a pausar y el caudal de ingreso ha comenzado a disminuir a cerca de 30 metros cúbicos por segundo.
Asimismo, señaló que el objetivo de esta operativa es guardar agua y evitar caer nuevamente en niveles de riesgo.
Infraestructura e inversión: el verdadero desafío del sector
El especialista advirtió que la leve mejora en la generación por efecto del clima no representa una solución definitiva para la crisis energética que atraviesa el país.
Arias enfatizó que el problema de fondo del sistema eléctrico no radica en esperar que llueva centímetro a centímetro, sino en la falta de infraestructura, reservas de energía e inversión a largo plazo.
De acuerdo con el experto se deben destinar más recursos a construir nuevos proyectos de generación que garanticen la soberanía y estabilidad del sistema.
Depender más allá del clima
Para Arias, mantener al sistema eléctrico dependiendo de la 'suerte de la naturaleza' genera una incertidumbre constante, ya que a un período de lluvias le puede seguir uno de sequía severa.
El especialista concluyó que la gestión del sector debe enfocarse en la planificación y en contar con fuentes alternativas de energía que brinden tranquilidad a las industrias ya la ciudadanía.
"Tener de dónde elegir la energía para el desarrollo del país es gestión, es planificación".Pablo Arias, ingeniero eléctrico y docente universitario.
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