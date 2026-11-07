¿Mejoró la situación del sistema eléctrico con las últimas lluvias? Esto señala experto

El experto Pablo Arias advirtió en entrevista con Teleamazonas que la mejora hídrica es temporal y que el sector requiere inversión en infraestructura

El sistema eléctrico nacional continúa operando bajo un esquema restringido y de prevención, pese a las recientes precipitaciones registradas en la zona del Austro que permitieron recuperar entre 12 y 13 metros en embalses clave como Mazar.

La cota alcanzó de 2 128 a 2 129 metros sobre el nivel del mar, la mañana de este sábado 7 de noviembre de 2026.

Según explicó el ingeniero eléctrico Pablo Arias en entrevista con Teleamazonas, la forma de operar del sistema no ha sufrido variaciones con respecto a los periodos más críticos.

Actualmente, las centrales hidroeléctricas funcionan de manera dosificada, con solo una unidad en Mazar y entre seis y siete en Paute.

Según el experto esto se debe a que las lluvias han vuelto a pausar y el caudal de ingreso ha comenzado a disminuir a cerca de 30 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, señaló que el objetivo de esta operativa es guardar agua y evitar caer nuevamente en niveles de riesgo.

Pese a que el embalse de Mazar recuperó hasta 13 metros tras las últimas lluvias, el sistema eléctrico mantiene la generación dosificada para preservar el nivel del agua. Archivo.

Infraestructura e inversión: el verdadero desafío del sector

El especialista advirtió que la leve mejora en la generación por efecto del clima no representa una solución definitiva para la crisis energética que atraviesa el país.

Arias enfatizó que el problema de fondo del sistema eléctrico no radica en esperar que llueva centímetro a centímetro, sino en la falta de infraestructura, reservas de energía e inversión a largo plazo.

De acuerdo con el experto se deben destinar más recursos a construir nuevos proyectos de generación que garanticen la soberanía y estabilidad del sistema.

Depender más allá del clima

Para Arias, mantener al sistema eléctrico dependiendo de la 'suerte de la naturaleza' genera una incertidumbre constante, ya que a un período de lluvias le puede seguir uno de sequía severa.

El especialista concluyó que la gestión del sector debe enfocarse en la planificación y en contar con fuentes alternativas de energía que brinden tranquilidad a las industrias ya la ciudadanía.