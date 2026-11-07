El papa León XIV denuncia la muerte de niños al visitar el barrio más violento de Uruguay

El Papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil a su llegada a una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo, el 7 de noviembre de 2026. El Papa León XIV llegó a Uruguay.

El papa León XIV denunció este sábado la muerte de niños al visitar Casavalle, un barrio muy humilde de Montevideo y el más violento de Uruguay, donde los vecinos denuncian a diario tiroteos vinculados al tráfico de drogas.

"No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver", dijo el jefe de 1 400 millones de católicos frente a una multitud de vecinos en Casavalle, que tiene la tasa de homicidios más elevada del país.