El papa León XIV denuncia la muerte de niños al visitar el barrio más violento de Uruguay
El papa León XIV denunció este sábado la muerte de niños al visitar Casavalle, un barrio muy humilde de Montevideo y el más violento de Uruguay.
El Papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil a su llegada a una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo, el 7 de noviembre de 2026. El Papa León XIV llegó a Uruguay.
AFP
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Actualizado:
07 nov 2026 - 19:29
El papa León XIV denunció este sábado la muerte de niños al visitar Casavalle, un barrio muy humilde de Montevideo y el más violento de Uruguay, donde los vecinos denuncian a diario tiroteos vinculados al tráfico de drogas.
"No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver", dijo el jefe de 1 400 millones de católicos frente a una multitud de vecinos en Casavalle, que tiene la tasa de homicidios más elevada del país.
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