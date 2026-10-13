Quito: hombre fue drogado tras cita de Tinder, perdió la conciencia y chocó su vehículo 

Un ciudadano fue víctima de robo bajo el efecto de sustancias el pasado sábado 3 de octubre de 2026 en el norte de Quito.

Un nuevo caso de robo a través de aplicaciones de citas se registró en la capital. Felipe* (nombre protegido) denunció haber sido drogado tras concretar un encuentro pactado por la plataforma Tinder, en el norte de Quito.

El hecho se registró el pasado sábado 3 de octubre de 2026. Como resultado de la agresión, la víctima perdió la conciencia durante casi 40 horas.

Además, sufrió el robo de sus pertenencias, consumos no autorizados en sus tarjetas y provocó un grave accidente de tránsito mientras conducía en estado de inconsciencia.

El ciudadano, en su testimonio, cuenta que se reunió con una mujer en el norte de Quito. Después de pasar horas con ella, se subió a su vehículo junto a la sospechosa y no reconrdó nada más. Dimenshtein Olga

Perdió el conocimiento

De acuerdo con el afectado, el contacto se inició mediante Tinder con una mujer que aparentaba tener entre 32 y 34 años.

Tras intercambiar mensajes y números telefónicos, acordaron reunirse en un restaurante del sector de la avenida Real Audiencia y posteriormente acudieron a otros establecimientos en La Pradera.

"La chica se veía muy simpática, inspiraba confianza y no noté nada extraño. Alrededor de las 10:00 de la noche salí de un bar en La Pradera, pagué la cuenta con mi tarjeta, nos subimos a mi vehículo ya desde ese momento no recuerdo absolutamente nada más". Felipe, víctima de escopolamina en Quito.

La víctima perdió la noción del tiempo de forma continua hasta la tarde del lunes 5 de octubre (alrededor de las 15:00), cuando logró recuperar la lucidez completa en su domicilio.

El ciudadano aseguró que tras ser drogado estuvo conduciendo por la ciudad hasta que se estrelló contra un árbol

Accidente y pérdidas materiales

Durante el lapso en que estuvo bajo los efectos del narcótico, el afectado continuó maniobrando su vehículo de mientras estaba bajo los efectos de sustancias narcotizantes.

La mañana del domingo 4 de octubre, cerca de las 08:30, la víctima impactó su automóvil contra un árbol en la vía pública.

Familiares del ciudadano acudieron al lugar del siniestro tras recibir la llamada de transeúntes que lograron contactarse con su entorno cercano.

Personal de la Policía Nacional e instituciones de socorro lo trasladaron herido hasta una casa de salud del IESS, donde se le diagnosticó una fractura en la nariz y contusiones menores.

Los daños económicos derivados del delito superan los USD 8 000, según el testimonio del afectado.

Consumos con tarjetas de crédito

Según Felipe, le sustrajeron aproximadamente USD 1 500 en compras no autorizadas y le agotaron el cupo disponible.

Otra de las tarjetas fue bloqueada por la entidad bancaria al detectar transacciones inusuales.

Sustracción de pertenencias

Asimismo, denuncia el robo de su teléfono celular, cédula de identidad y documentos personales.

Daños en el vehículo

Tras el choque, la reparación del automóvil le costó a la víctima preliminarmente en USD 6 000.

La víctima denunció que luego de que le robaron sus tarjetas de crédito realizaron consumos de USD 1 500. KAROLINA GRABOWSKAKABOOMPICS

Temor a represalias

El afectado manifestó su preocupación por posibles represalias o extorsiones posteriores, debido a que la agresora tuvo acceso a sus dispositivos personales.

Teme que la sospechosa haya tenido acceso a contactos telefónicos y documentación oficial durante el tiempo que duró el efecto de la sustancia.

Asimismo, indicó que, si bien el hecho ocurrió el pasado 3 octubre, tras su recuperación pondrá la respectiva denuncia para que se investigue el caso.

Cuidarse en redes sociales

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones al utilizar plataformas de interacción digital.

Según el Coronel Dorian Balladares, jefe de investigaciones de la Policía Judicial (PJ), los delincuentes realizan trabajos de inteligencia digital para tratar de identificar a sus víctimas.

Una vez identificado un 'perfil atractivo', las estructuras criminales ponen en marcha un plan enfocado en el engaño y la tentación, según el oficial.