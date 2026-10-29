Estos son los cinco cargos que enfrenta Daniel Salcedo en Estados Unidos

Daniel Salcedo cuando abordó el avión que lo trasladó hacia Estados Unidos tras ser extraditado.

Daniel Salcedo Bonilla fue extraditado desde Ecuador a Estados Unidos este jueves 29 de octubre de 2026, donde deberá responder ante la justicia por cinco cargos federales. La investigación se tramita en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El traslado fue confirmado por el presidente Daniel Noboa, quien publicó imágenes de Salcedo bajo custodia de agentes de la Policía Nacional y de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Junto a Salcedo también fueron extraditados el expolicía Ronald Herrera y Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias Churrón, señalado como integrante de la organización criminal Los Choneros. Los tres permanecían recluidos en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, en Santa Elena.

La extradición de Salcedo se produce mientras mantiene varias condenas por corrupción en Ecuador y enfrenta un proceso penal relacionado con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

¿Cuáles son los cinco cargos que enfrenta Daniel Salcedo en Estados Unidos?

La acusación estadounidense comprende cinco cargos penales por hechos que habrían ocurrido entre 2023 y 2026. Los detalles se conocieron durante la audiencia de extradición realizada el 9 de septiembre ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.

Los cargos son:

Conspiración para importar narcóticos: por su presunta participación en una red dedicada al envío internacional de cocaína.

por su presunta participación en una red dedicada al envío internacional de cocaína. Posesión de ametralladoras: por el supuesto uso de armamento automático vinculado con las operaciones de narcotráfico.

por el supuesto uso de armamento automático vinculado con las operaciones de narcotráfico. Conspiración para poseer ametralladoras: por presuntos acuerdos para utilizar estas armas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

por presuntos acuerdos para utilizar estas armas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Conspiración para cometer lavado de dinero: por la supuesta coordinación de operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos.

por la supuesta coordinación de operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos. Lavado de dinero: por presuntas transacciones financieras vinculadas con ganancias provenientes del narcotráfico.

Los tres primeros cargos también se atribuyen a Ronald Herrera. Los dos relacionados con lavado de activos se imputan específicamente a Salcedo.

EE.UU. investiga envíos de cocaína de Ecuador a México

Según el expediente de extradición, las autoridades estadounidenses investigan una presunta estructura que adquiría cocaína en Colombia y utilizaba territorio ecuatoriano para trasladarla hacia otros países.

La acusación señala que Salcedo y otros implicados habrían coordinado el envío de al menos dos cargamentos de aproximadamente una tonelada de cocaína cada uno. Uno tenía como destino México, para su posterior traslado a Estados Unidos, mientras que el otro estaba dirigido a Europa.

Ambos cargamentos fueron incautados en operativos realizados en Ecuador y Panamá.

La investigación también atribuye a Salcedo un presunto envío de 15 kilogramos de cocaína hacia Miami en febrero de 2026, cuando se encontraba privado de libertad en la Cárcel 4 de Quito.

Los investigadores estadounidenses sostienen que parte de las operaciones se coordinaba mediante comunicaciones telefónicas y que los cargamentos eran protegidos con armas automáticas.

Entre los elementos mencionados en el expediente constan fotografías, videos y comunicaciones recuperadas de un teléfono celular incautado a Salcedo en 2024.

Además del narcotráfico y las armas, la justicia estadounidense investiga operaciones financieras que habrían permitido ocultar ganancias provenientes de actividades ilícitas.

Según los documentos conocidos durante el proceso de extradición, la presunta organización habría utilizado criptomonedas y movimientos financieros para introducir recursos al sistema económico estadounidense.