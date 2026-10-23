Apreheden a alias 'Manicho', quien estaría detrás de robos a locales y personas en Mejía y Rumiñahui

La Policía Nacional identificó y capturó a alias 'Manicho', presunto responsable de robos a locales comerciales en Mejía y Rumiñahui.

Labores de inteligencia de la Policía Nacional permitieron identificar y localizar a alias “Manicho”, presunto integrante del grupo armado organizado (GAO) “Los Lobos”.

El mismo estaría detrás de robos a locales comerciales y a personas en los cantones Mejía y Rumiñahui, en la provincia de Pichincha.

Su aprehensión se produjo este 22 de octubre de 2026, durante la ejecución de un operativo que dejó como resultados el hallazgo de armas de fuego, municiones y tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

La intervención fue el resultado de un trabajo de inteligencia que permitió obtener información sobre las presuntas actividades delictivas del sospechoso y la posible utilización de armas de fuego y vehículos para cometer robos en estos cantones.

La detención de alias 'Manicho' fue el resultado de un trabajo de inteligencia que permitió obtener información sobre las presuntas actividades delictivas que ejecutaba en Pichincha. Policía Nacional

Fue detenido en Inchalillo

Estos antecedentes orientaron las acciones policiales hacia el sector de Inchalillo, en el cantón Rumiñahui, donde se logró localizar al ciudadano.

Con la información recabada, agentes de inteligencia, en coordinación con la Policía Judicial de la misma jurisdicción, ejecutaron el operativo que permitió la aprehensión de alias “Manicho”.

El sospechoso fue identificado como Luis Alejandro R. A., de 29 años, de nacionalidad ecuatoriana.

Durante el procedimiento, los policías encontraron dos armas de fuego, una alimentadora y 42 cartuchos de diferentes calibres.

Además, retuvieron tres vehículos para fines investigativos, uno de los cuales registraba un reporte de robo.

Durante la detención de alias 'Manicho' la Policía Nacional encontró vehículos reportados como robados. Policía Nacional

Indicios

Entre los demás indicios constan un teléfono celular, un canguro y un monedero, elementos que serán considerados dentro de las investigaciones.

Tras la intervención, el ciudadano aprehendido quedó sujeto a los procedimientos legales pertinentes, mientras que los indicios encontrados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias respectivas.