Tres detenidos por asesinato de funcionario de la Fiscalía de Salinas, en Santa Elena

Un operativo de la Policía Nacional dio con tres sospechosos del crimen de un funcionario de la Fiscalía.

Tres presuntos involucrados en el asesinato de un funcionario de la Fiscalía de Salinas fueron detenidos la noche del lunes 17 de agosto de 2026.

La Fiscalía informó que tres personas fueron detenidas en un operativo ejecutado junto a la Policía Nacional.

Los tres sospechosos fueron localizados en Montañita y son señalados como presuntos responsables del crimen contra José Luis Merchán Perero, registrado la mañana del lunes.

Merchán se desempeñaba como secretario de la unidad de Delitos Acuáticos de la Fiscalía de Salinas.

El funcionario fue interceptado por hombres armados cuando llegaba a su lugar de trabajo.

En el sitio las autoridades hallaron al menos cinco indicios balísticos e iniciaron la investigación a través de los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

Este crimen ocurre mientras rige un estado de excepción en 10 provincias, incluida Santa Elena, por la creciente ola de inseguridad y violencia.