Disparos al aire y alcohol: Policía detiene a hombres captados por cámaras del ECU 911 en Portoviejo

Hombres son detenidos en Portoviejo tras disparar al aire mientras bebían en la vía pública

Un grupo de hombres fue detenido en Portoviejo, Manabí, luego de ser captado por las cámaras del ECU 911 mientras bebía en la vía pública y, presuntamente, manipulaba un arma de fuego.

El hecho ocurrió en uno de los barrios de Portoviejo, donde las cámaras de videovigilancia del ECU 911 registraron al grupo reunido en la vía pública.

En las imágenes se observa a los hombres con botellas de bebidas alcohólicas mientras permanecían en el lugar.

Disparos al aire quedaron registrados

En el video también se observa que uno de los hombres realiza varios disparos al aire con un arma de fuego.

Posteriormente, el arma es intercambiada entre los integrantes del grupo, quienes aparentemente intentaban realizar más disparos.

Tras detectar la situación mediante las cámaras, el ECU 911 coordinó la atención con la Policía Nacional.

Los agentes acudieron hasta el sitio para verificar lo ocurrido y tomar el procedimiento correspondiente.

Hombres fueron detenidos

Los policías detuvieron a los hombres que se encontraban en el lugar y que tenían botellas con bebidas alcohólicas.

El procedimiento se realizó después de la alerta generada por el sistema de videovigilancia.

El caso quedó en manos de las autoridades para determinar las circunstancias de lo ocurrido y establecer las acciones correspondientes por la presunta tenencia y uso de un arma de fuego.