Así operaba una banda que robaba maletas de pasajeros del aeropuerto de Quito

La banda robo miles de dólares en artículos de pasajeros del aeropuerto de Quito.

Dos hombres, supuestos integrantes de una banda que robaba maletas a pasajeros del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, fueron detenidos. La Policía Nacional investiga a una servidora policial involucrada.

Tras una investigación se realizaron dos allanamientos en Pisulí, norte de Quito. Allí fueron detenidos los dos hombres identificados como Jonathan M., de 20 años, quien registra antecentes penales por tenencia ilegal de armas, y Erick V., de 28 años de edad. Ambos de nacionalidad ecuatoriana.

La banda operaba en las vías que conducen a la terminal aerea de Quito. Según detalló Carlos Rosero, jefe de la Policía Judicial, utilizaban motocicletas y vehículos alquilados para cometer el delito.

Los asaltantes seguían a sus víctimas en motocicletas. Al llegar a los rompevelocidades o peajes sustraían las maletas y las pasaban a vehículos rentados.

Antes de ello recibían información de los pasajeros por una servidora policial, de acuerdo a la información preliminar de la investigación. También se conoció que la uniformada era quien alquilaba los vehículos utilizados para cometer los robos.

Se estima que la banda habría sustraído más de 10 000 dólares en artículos personales de pasajeros. Entre los objetos incuatados se encuentran prendas de vestir, calzado, equipos electrónicos, laptops, relojes y documentos.