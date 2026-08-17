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Seguridad

Ataque armado en Durán deja cuatro fallecidos cerca de un concurrido centro comercial

Un violento ataque armado registrado la noche del domingo en los exteriores de un centro comercial de Durán dejó cuatro fallecidos.

Cuatro personas que iban en una camioneta cerca del Terminal Terrestre de Durán

Captura de video mejorada con IA

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

17 ago 2026 - 06:39

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Un ataque armado registrado la noche del domingo 16 de agosto de 2026 dejó cuatro personas fallecidas en los exteriores del Paseo Shopping de Durán, cerca del Terminal Terrestre.

Según los primeros reportes, las víctimas se movilizaban en una camioneta cuando fueron atacadas a la altura del Terminal Terrestre de Durán

Imágenes muestran la escena

Videos compartidos en redes sociales muestran a un hombre tendido en el suelo con heridas de bala, mientras una mujer pide ayuda en medio de la emergencia. 

El hecho generó preocupación entre las personas que se encontraban en los alrededores.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias. Posteriormente se confirmó que cuatro personas fallecieron como consecuencia del ataque armado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque, identificar a las víctimas y establecer quiénes estarían detrás del hecho. El caso permanece bajo investigación.

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