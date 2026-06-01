Pánico en Manta: Balacera cerca de un colegio deja un fallecido

Ataque armado contra un menor de edad se registró en los exteriores de una unidad educativa de la ciudad de Manta.

Un ataque armado registrado al mediodía de este lunes 1 de junio de 2026 en los exteriores de una unidad educativa de Manta provocó conmoción entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Según información preliminar, la víctima se encontraba en una vereda ubicada frente al establecimiento educativo cuando fue atacada por hombres armados que dispararon en varias ocasiones. El hecho se produjo en la intersección de la Calle 8 y Avenida 29.

Durante el ataque también habrían resultado heridas al menos dos personas que se encontraban cerca del lugar.

Equipos de emergencia acudieron al sitio y trasladaron a las afectadas a una casa de salud. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado.

Dos personas heridas y levantamiento de indicios

Tras registrarse los disparos, unidades policiales llegaron al sector y establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Los agentes realizaron el levantamiento de indicios y recopilaron información que permita determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes serían los responsables.

Las autoridades también buscan confirmar la identidad de la víctima y establecer las circunstancias que rodearon el hecho violento ocurrido en una zona de alta circulación de estudiantes y ciudadanos.

Evacuación de estudiantes en medio del pánico

La emergencia generó preocupación entre la comunidad educativa.

Decenas de padres de familia llegaron hasta los alrededores del plantel para retirar a sus hijos y conocer detalles de lo ocurrido.

El caso se suma a otros hechos violentos registrados en Manta durante las últimas semanas.

El distrito Manta atraviesa una crítica escalada de inseguridad que ya acumula 203 muertes violentas en lo que va de 2026.