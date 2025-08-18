Esto se sabe sobre el ataque armado en Santo Domingo de los Tsáchilas con siete fallecidos

La Policía Nacional realizó seis allanamientos la noche del domingo 17 de agosto del 2025 como parte de las investigaciones por el ataque armado ocurrido en un billar que dejó siete fallecidos en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según el primer reporte hay seis detenidos, entre ellos una mujer con antecedentes penales. De acuerdo a las primeras indagaciones, el objetivo del ataque fue alias 'Rasta', uno de los líderes de un GDO que se encontraba en el lugar al momento del hecho violento.

En los videos recopilados a través de las cámaras de videovigilancia se tiene pistas del violento hecho. Los armados llegaron encapuchados a la denominada Zona Rosa ubicada en plena zona comercial de Santo Domingo. Abrieron fuego en cuestión de segundos.

Entre las víctimas, según la Policía, hay un extranjero, un policía en servicio pasivo y alias ‘Rasta’, el presunto cabecilla de un grupo de delincuencia organizada

Agentes de la Dinased y Criminalística arribaron al establecimiento para el procedimiento respectivo y posterior levantamiento de cadáveres.

Después del levantamiento de información también se confirmó que dos de las víctimas registran procesos judiciales por porte de armas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Los cadáveres de las víctimas fueron trasladados al centro forense de Santo Domingo, hasta donde llegaron familiares y conocidos. Testigos indicaron que tres personas con fusiles perpetraron el ataque.

Las autoridades de Santo Domingo esperan la visita de autoridades porque en lo que va de agosto se han registrado 23 muertes violentas. Según el eje investigativo de la Policía hay un enfrentamiento de bandas delincuenciales.